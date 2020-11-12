%1 ارتفاعاً في إجمالي الموجودات

مال وأعمال

سجلت الميزانية العمومية لمجموعة البنك الأهلي المتحد اجمالي موجودات ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.0% لتبلغ 40.7 مليار دولار بالمقارنة مع 40.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2019 وليسجل معها العائد على متوسط الأصول 1.4% لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 2.2% لنفس الفترة من عام 2019، في حين انخفض اجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 6.5% الى 4.0 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2020 مقابل 4.3 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2019 نظرا لتراجع الربحية بحيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 12.7% لفترة تسعة الأشهر الأولى من العام مقابل 18.1% لنفس الفترة من عام 2019.

