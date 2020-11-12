«اتحاد الغرف الخليجية»: زيادة التعاون بين الخاص والعام

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ 53 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع رئيس الغرفة محمد الصقر، وبمشاركة كل من: النائب الثاني لرئيس الغرفة فهد الجوعان، عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، استشاري الغرفة ماجد جمال الدين، مدير عام الغرفة رباح الرباح، مساعد المدير العام عماد الزيد، وم. مدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.

وسلط الاجتماع الضوء، على متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ 52 لمجلس الاتحاد والمنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى استعراض مذكرات التعاون المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعنية بالعلاقات الاقتصادية ذات الصلة بتنظيم الفعاليات مع التكتلات والكيانات الاقتصادية الدولية، وذلك وفق خطط عمل مشتركة فيما بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم الإطلاع على نتائج اللقاء التشاوري مع وزراء التجارة بدول المجلس الذي عقد بتاريخ 4 نوفمبر 2020 عبر الاتصال المرئي، وأبدت الغرف الأعضاء ارتياحهم حول تلك النتائج مؤكدين ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ التوصيات لتحقيق أعلى درجات التعاون فيما بين القطاعين الخاص والعام بدول المجلس، خصوصاً في ظل ما يمر به العالم حالياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19).

