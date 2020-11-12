الذهب ارتفع مع تصاعد الإصابات بالفيروس

مال وأعمال

ارتفع الذهب بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجستية المحيطة بانتاج ضخم للقاح محتمل لكوفيد-19 في ظل تزايد الاصابات الجديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% الى 1878.54 دولارا للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1876.40 دولارا. ونزل مؤشر الدولار 0.1% ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي ان ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا يهدد بابطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وان ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة. ونزل الذهب 4.6% في التعاملات الفورية وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية فايزر أن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة حسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الاقبال على المخاطرة.