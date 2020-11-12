9.55 ملايين دينار أرباح «شمال الزور»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ارتفاع أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2% على أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح الفترة 9.55 ملايين دينار (31.30 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 9.36 ملايين دينار (30.68 مليون دولار) لتسعة الأشهر الأولى من عام 2019. وبلغ اجمالي الايرادات التشغيلية للشركة لتسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 38.64 مليون دينار، مقابل 38.22 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019، بارتفاع نسبته 1.1%. وعلى مستوى الربع الثالث من 2020، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 3.57 ملايين دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 3.6 ملايين دينار، بتراجع نسبته 0.8%.