«التجارة»: تحديث البيانات.. إلكترونياً

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اطلاق خدمة تحديث بيانات الشركات المساهمة عبر بوابة الوزارة الالكترونية، ادارة الشركات المساهمة :stock.moci.gov.kw

وقالت في بيان صحافي، ان ذلك يأتي استكمالا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة، داعية جميع الشركات المساهمة الى تحديث بياناتها عبر البوابة الالكترونية المذكورة أعلاه.

أضافت، أنه لن يتم استكمال أي اجراءات في ادارة الشركات المساهمة اعتبارا من اليوم، الا بعد قيام الشركة بتحديث بياناتها من خلال البوابة الالكترونية.

وأشارت الى أنه في حال وجود استفسار بخصوص التحديث يرجى التواصل على البريد الالكتروني :stockupdate@moci.gov.kw.

وأصدرت الوزارة قرارا أضافت بموجبه أربعة أنشطة الى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، ان القرار ينص على اضافة أنشطة انتاج المواد البلاستيكية للاستخدامات الطبية، وتصليح الأجهزة و المعدات الطبية، بالاضافة الى انتاج أجهزة ايواء مدرعة بتقنية خاصة، والفحص الفني العادي للسيارات.

واوضحت انه بموجب القرار الجديد يمكن تأسيس شركات من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة الأنشطة المذكورة.

