22.6 مليون دينار أرباح البورصة

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت تحقيق أرباحا بلغت 22.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجلت فيه الشركة أرباحا بلغت 6.8 ملايين دينار، بزيادة قدرها 231%.

كما سجلت الشركة 108.6 فلوس ربحية للسهم الواحد مقارنة عن ذات الفترة من عام 2019 حيث كانت ربحية السهم فيها 34.6 فلساً، أي بزيادة قدرها 214%، في حين بلغ اجمالي أصول الشركة حوالي 99.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2019 والتي بلغت 35.7 مليون دينار والذي شكل زيادة قدرها 178.4%، بينما ارتفعت حقوق المساهمين من 29 مليون دينار في سبتمبر 2019 الى 48.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، أي بزيادة قدرها 66.5%.

وفي الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ اجمالي العائدات التشغيلية 13.2 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من 2019 حيث كان اجمالي العائدات التشغيلية 10.5 ملايين دينار، أي بزيادة 25.9%، بينما بلغ اجمالي النفقات التشغيلية 6.1 ملايين دينار مقارنة بـ 5.47 ملايين دينار لنفس الفترة من 2019، والذي شكل زيادة 11.4%.

وقال رئيس مجلس ادارة بورصة الكويت، حمد الحميضي: «سجلنا أرباحا بلغت 22.6 مليون دينار، بزيادة بلغت 231% مقارنة بما حققناه في عام 2019 لنفس الفترة. ومن المؤكد أن النتائج الايجابية التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والاستراتيجية الراسخة، بالاضافة الى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكننا من مواجهة مختلف التحديات وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي. كما أننا نتطلع للمضي قدما نحو تنويع عملياتنا ومحافظنا الاستثمارية».

تهدف استراتيجية بورصة الكويت الى تنمية سوق المال المحلي بحيث يتمتع بسيولة ومصداقية عالية من خلال تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية والتي من شأنها تعزيز مكانة السوق اقليميا وعالميا.

وأضاف الحميضي: «يعد ادراج بورصة الكويت في سوق المال الكويتي انجازا بارزا للشركة، يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتطوير نفسها لتصبح بورصة اقليمية بارزة ونموذجا للنجاح للشركات الأخرى، سواء كانت مدرجة أو متطلعة الى الادراج في المستقبل».

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي ان هذه النتائج المالية لهذا الربع «تظهر أن الشركة تتمتع بقدر كبير من الثقة من قبل المستثمرين، بالاضافة الى اظهار كفاءة الشركة وسعيها للتطور».

وأضاف: «تعمل بورصة الكويت اليوم وفق اطار عمل متقدم يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية والذي يوفر بدوره مجالا أوسع للنمو والتطور. كما بدأت الشركة باستكشاف مجالات أخرى للتوسع، وتحديدا بالاستحواذ على المزيد من الأسهم في الشركة الكويتية للمقاصة، الأمر الذي سيساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، لا سيما مع الادراج المرتقب في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة».

إزالة قاعدة الأموال الجديدة

قدمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة أخيراً سلسلة من الاجراءات المؤقتة والدائمة استعدادا للادراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد فترة مزاد الاغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق، بالاضافة الى ادخال حسابات التخصيص.

كما انه من المتوقع أن تتم ازالة قاعدة الأموال الجديدة على مستوى المستثمر في وقت لاحق من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.

خلق بيئة جاذبة

قامت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية اقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على خطة من عدّة محاور نسعى لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالاضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

السهم سجل 10 أضعاف

كانت بورصة الكويت قد قامت أخيراً بادراج أسهمها في السوق المالي المحلي، لتسجل ارتفاعا لسعر سهمها بأكثر من 10 أضعاف في اول يوم تداول لها في السوق «الأول» في 14 سبتمبر الماضي. كما أن الشركة قد بادرت في 19 يوليو 2020 الى زيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك عندما وقعت الشركة اتفاقية مع جهة خارجية للاستحواذ على 33.375 مليون سهم اضافي بقيمة حوالي 15 مليون دينار، ما أدى الى ارتفاع ملكيتها الى 50 % من أسهم الشركة.

ويجدر بالذكر بأن سبب ارتفاع صافي الأرباح نتج جراء ارتفاعٍ في الأرباح التشغيلية نتيجة لارتفاع الأداء التشغيلي للشركة، بالاضافة الى عملية الاستحواذ على الشركة الكويتية للمقاصة وتغيير صفة الملكية من شركة زميلة الى شركة تابعة مما نتج عنه تجميع البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة عن الربع الثالث 2020 واعادة تقييم القيمة العادلة للاستثمارات المملوكة سابقا بنسبة 33.33 % والاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة عنها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. كما أن هذه الارباح غير متكررة بطبيعتها.

