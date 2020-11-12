7 أسهم كويتية بمؤشر «أم أس سي آي»

مال وأعمال

أصدرت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال «ام اس سي آي» (MSCI) تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت الى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الحالي.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر في 30 نوفمبر الحالي، وشملت كلاً من: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، اضافة الى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وجددت المؤسسة تأكيدها على اعادة تصنيف الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة من خلال خطوة واحدة وذلك بالتزامن مع المراجعة الدورية للمؤشر، لافتة الى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم اضافتها ستكون بوزن اجمالي يبلغ 0.58%.

كما كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كلاً من: البنك الأهلي الكويتي، والقرين للبتروكيماويات، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وبوبيان للبتروكيماويات، والخليج للكابلات، وهيومن سوفت القابضة، بالاضافة الى بنك وربة، والصناعات الوطنية القابضة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، وطيران الجزيرة، والوطنية العقارية، والمتكاملة القابضة، وشمال الزور الأولى، ومشاريع الكويت القابضة «كيبكو».

كما انتهت «ام اس سي آي» من عملية الاستشارة في ما يتعلق بجدول التنفيذ المقترح لاعادة تصنيف الكويت الى الأسواق الناشئة، كما سيتم اجراء حذف تدريجي للأوراق المالية الكويتية المصنفة في المؤشر الخاص بالأسواق ما دون الناشئة «MSCI Frontier Markets 100»، والتي تستهدف خطوات متساوية على مدى 5 مراجعات متتالية للمؤشر، وذلك بدءاً من المراجعة نصف السنوية خلال شهر نوفمبر الحالي.

وأشارت الى أن هذا الاجراء لا يؤثر بأي شكل من الأشكال، على اعادة تصنيف الكويت ضمن مؤشرها للأسواق ما دون الناشئة الى مؤشرها للأسواق الناشئة، والذي سيتم في خطوة واحدة كجزء من المراجعة نصف السنوية خلال نوفمبر، وذلك اعتباراً من اغلاق السوق في 30 نوفمبر الحالي.

