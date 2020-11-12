جني الأرباح أطاح بالمؤشرات والخسائر بلغت 424 مليون دينار

مال وأعمال

على غير التوقعات هبطت البورصة بشكل كبير على واقع عمليات جنى أرباح واسعة على الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم البنوك والاتصالات لتنخفض غالبية أسهم السوق الأول، وحققت القيمة السوقية خسائر بقيمة 424 مليون دينار وبنحو 1.3 في المئة لتتراجع من 32.55 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء الى 32.131 مليار دينار.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول تراجعاً كبيراً بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 392 مليون دينار من 24.398 مليار دينار الى 24.006 مليار دينار، وذلك بتداول 114.4 مليون سهم لعدد 20 شركة عبر 10.1 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 57.64 مليون دينار.

وتقلصت السيولة في الجلسة بنسبة 11.8 في المئة لتبلغ 67 مليون دينار مقابل 76 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 231.5 مليون سهم لعدد 119 شركة عبر 14.7 ألف صفقة، لترتفع بذلك أحجام التداول بنسبة 15.8 في المئة.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 100 نقطة من 6232.7 نقطة الى 6132.65 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 1.3 في المئة وبـ 73 نقطة من 5605.5 نقطة الى 5532.4 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 17.4 نقطة من 4357.8 نقطة الى 4340.43 نقطة، كما تراجع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 17.6 نقطة من 4449.63 نقطة الى 4432.03 نقطة.

وهبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بقيمة 33 مليون دينار من 8.138 مليار دينار الى 8.124 مليارات دينار، حيث تم تداول 117 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 99 شركة عبر 4.5 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 9.4 مليون دينار. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة التكنولوجيا بتراجع نسبته 2.79 في المئة، فيما ارتفع 4 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.71 في المئة.

وجاء سهم «رماية» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة مُتراجعاً بنحو 10.09 في المئة، بينما تصدر سهم «السورية» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة 10 في المئة.

