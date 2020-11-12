2 % مكاسب النفط قبل تقرير «أوبك»

مال وأعمال

صعدت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة خلال تعاملات مع استمرار آمال لقاح «كورونا» في دعم ثقة المستثمرين، وقبيل تقرير أوبك الشهري تعزيز المعنويات فيما كشف تقرير أميركي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع.

ويأمل المستثمرون أن يسهم اللقاح الفعّال، الذي أعلنت عنه «فايزر» و«بيونتيك» في رفع عمليات الاغلاق الناجمة عن تزايد اصابات الوباء، وبالتالي تعافي الطلب على الخام.

كما تلقت أسعار الخام الدعم من تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.1 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأميركي.

ومن المقرر اعلان تقرير «أوبك» عن شهر أكتوبر الماضي في وقت لاحق من اليوم.

صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي تسليم ديسمبر بنحو 2.5 في المئة الى 42.39 دولارا للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 2.3 في المئة الى 44.60 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 2.3% الى 44.62 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط 99 سنتا أو 2.4% الى 42.35 دولارا للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو 3%.

هذا وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي الى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 913 ألف برميل.

وصعدت أسعار خام برنت والخام الأميركي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90%.

لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الايجابية المتعلقة باللقاح فان توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل اعادة فرض اجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.

وأبطأت اعادة فرض اجراءات العزل العام في أورويا والولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا وتيرة تعافي الطلب على الوقود وهو ما طغى على تعافي الاقتصادات الآسيوية التي عاد الاستهلاك بها الى ما يقترب من مستوياته قبل الجائحة.

