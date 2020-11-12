أزمة عقارية ومصرفية تطارد الكويتيين في لبنان

مال وأعمال

ازمة عقارية جديدة يشهدها السوق العقاري في الكويت وهي قيام عددا من الشركات في لبنان بشراء عقارات الخليجيين ومن بينهم الكويتيون في لبنان من خلال تقديم عروض شراء لعقاراتهم بضمن شيكات مصدقة من البنوك اللبنانية، وبعد اتمام عملية البيع بتفاجئ البائع بأن البنوك ترفض تحويل المبلغ خارج لبنان وفقا لتعليمات البنك المركزي اللبناني وبالتالي لا يستطيع التصرفي بها ويخسر ما يقارب من قيمتها.

وتفرض المصارف منذ سبتمبر اجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على 100 دولار أسبوعيا، كما منعت البنوك التحويلات المالية الى الخارج وذلك في ظل أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.

وحذر عقاريون المواطنون الكويتيون من الانجرار وراء العروض التي يقدم البعض لشراء الاصول العقارية لهم في ظل تباين الاوضاع الاقتصادية والسياسية وعدم استقرار الاجواء مما ادي الى انخفاض الاصول العقارية ما بين 20 الى 35في المئة من قيمتها وخاصة بعد انفجار ميناء بيروت وهو الامر الذي يعتقد البعض انها فرصة للبيع في ظل عدم الاستفادة الحقيقية من الاصل العقاري سواء بقضاء اجازة الصيف او تأجيرها وذلك في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها لبنان حاليا.

ودعا عقاريون اصحب الاملاك الى التريث قليلا في عدم البيع لاصولهم العقارية وذلك خلال هذه الفترة خاصة في مع التراجع الحاد لسعر الليرة اللبناية في البنوك مقابل سعر الدولار في السوق السوداء والذي يتراوح سعر الليرة حدّده مصرف لبنان بـ3900 ليرة للدولار الواحد، فيما يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 8500 و9000 ليرة. وبالتالي فعند التحويل عبر السوق السوداء يكون هناك خسائر فادحة للكويتييون.

واشار عقاريون الي ان الانتظار خلال الفترة الحالية وعدم البيع والانتظار الى حين تشكيل الحكومة و وعودة السياحة الى بيروت بعد اكتشاف لقاح لفيروس «كورونا سيساهم في انحسار السوق السوداء وتقليل الفارق بين السعرين المصرفي والسوداء ممكن يمكن المستثمرين من تقليل خسارتهم من البيع.

