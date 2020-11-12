«كافكو» حصدت المركز الأول بجائزة التميز في الموارد البشرية

مال وأعمال

صرح نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مشعل التنيب، بأن الشركة حازت على المركز الأول للتميز في ادارة الموارد البشرية لعام 2020 في فئة «أفضل استراتيجية لادارة التغيير وادارة الموارد البشرية». وأضاف التنيب، بأن شركة كافكو ترشحت للجائزة من خلال برنامجها التدريبي لادارة وتأهيل المواهب لشغل المناصب القيادية المستقبلية (Talent Management Program) للمنافسة على جوائز التميز في ادارة الموارد البشرية (HR Future Workplace Awards 2020) والتي تنظم بشكل سنوي من ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الموارد البشرية في مدينة دبي. وأكد التنيب بأن هذا الانجاز هو ثمار الجهود المتميزة لفريق التدريب وتطوير الموارد البشرية في شركة كافكو، ويضاف الى الانجازات المتواصلة للشركة وحصولها على عدة جوائز على المستوى الاقليمي والعالمي خلال السنوات الماضية. وتقدم التنيب بالشكر الجزيل للجهود المتواصلة والمتميزة من قبل الادارة التنفيذية وجميع العاملين بشركة كافكو.

