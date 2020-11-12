«المركز»: 4 ملايين دينار صافي أرباح الربع الثالث

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الماضية من العام 2020، حيث بلغ صافي الربح للمساهمين 4 ملايين دينار للربع الثالث حتى نهاية سبتمبر 2020، مخفضا صافي الخسائر لمساهمي الشركة الى 6.02 ملايين دينار عن الأشهر التسعة الأولى من 2020. ويعزى ذلك بشكل أساسي الى خسائر غير نقدية من القيمة العادلة للأصول المالية من خلال الربح والخسارة بقيمة 5.22 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 3.99 ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن واجه تحديات كبيرة في النصف الأول من العام بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة. الا أن هذه المرحلة الأولية من التعافي تسير بوتيرة بطيئة في ظل مواجهة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي لتحديات وضغوط أخرى تتمثل في انخفاض أسعار النفط، والاتجاهات السائدة في بيئة الأعمال. وفي خضم هذه التحديات، استمر «المركز» في تنفيذ أعماله لضمان تحقيق أهداف العملاء الاستثمارية، مع التركيز على حماية صحة وسلامة موظفي الشركة.

وبلغت أتعاب ادارة الأصول لدى «المركز» 5.45 ملايين دينار في الأشهر التسعة الماضية، بتراجع طفيف بنسبة 1.6% على أساس سنوي. الا أنه في الربع الثالث من العام 2020، بلغت أتعاب ادارة الأصول 2.2 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 68% مقارنة بالربع السابق، في حين بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية للأشهر التسعة الماضية 0.32 مليون دينار، بتراجع نسبته 31% على أساس سنوي.

وكانت الايرادات مدعومة بارتفاع صافي ايرادات التأجير بنسبة 124% على أساس سنوي، حيث ساهم بنحو 1.80 مليون دينار وجاءت هذه النتائج مدفوعة بجهوزية المشاريع العقارية للتأجير في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في العام الماضي. وبلغت خسائر الأصول المالية بالقيمة العادلة 6.03 ملايين دينار منها 0.81 خسائر محققة. وتم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بلغت 3.12 ملايين دينار بسبب ضعف سوق العقارات الاقليمي حاليا. وبلغت الأصول تحت الادارة لدى «المركز» بنهاية الفترة 1.03 مليار دينار بتراجع قدره 5.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2019.

