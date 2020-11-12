«بوبيان»: الإدارة المصرفية الخاصة إلى «المباركية»

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن انتقال ادارته المصرفية الخاصة الى مقرها الجديد بجانب المقر الرئيسي للبنك في منطقة المباركية واستمرار العمل في تقديم خدماتها ومنتجاتها المميزة لجميع عملاء المصرفية الخاصة.

وقال المدير العام للمصرفية الخاصة في بنك بوبيان طلال النصف إن هذه الخطوة تأتي في اطار الحرص المستمر على ما يقدم لعملاء البنك حيث تم تصميم المقر الجديد بما يواكب تطلعات وطموحات شريحة عملاء المصرفية الخاصة مشيراً الى انه مع النمو المتسارع لبنك بوبيان على جميع المستويات ومن بينها المصرفية الخاصة كان ضرورياً التوسع والانتقال الى مقر جديد يلبي كل احتياجات عملاء النخبة.

وأوضح النصف «في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم الاستثمار تبرز أهمية المصرفية الخاصة التى تهتم بأدق التفاصيل بما يضمن لعملاء النخبة القدرة على ادارة ثرواتهم والحصول على مجموعة من أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة التى يعمل «بوبيان» على تقديمها وفق أحكام الشريعة الاسلامية».

وأضاف ان مفهوم المصرفية الخاصة بات مرتبطاً بصورة كبيرة بادارة ثروات العملاء التى تتطلب مهارات وخبرات خاصة بسبب طبيعة متطلبات واحتياجات هذه الشريحة الهامة من العملاء.

وأكد النصف أن ابرز ما يميز ادارة المصرفية الخاصة ببنك بوبيان كونها تضم مجموعة من الشباب الكويتي المميز سواء من حيث الخبرة التى يمتلكونها أو اتقان ما يقومون به في سبيل حصول العملاء على الخدمات والحلول الاستثمارية التى يطمحون اليها من «بوبيان».

وأضاف أن فريق «بوبيان» من الشباب الكويتي يعمل بصورة دائمة من أجل بناء وتطوير العلاقات المميزة مع العملاء وبناء الشراكات طويلة الاجل التي تقوم على الثقة والاتقان في الاداء بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة وتوسيع قاعدة العملاء.

من ناحية أخرى قال النصف إن المصرفية الخاصة لدى بنك بوبيان باتت تكتسب أهمية خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ارتباطها الوثيق مع شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثماري للبنك) والتي تتيح للعملاء مجموعة من الحلول الاستثمارية من بينها المحافظ والصناديق الاستثمارية بعوائد شهرية والصناديق عالية السيولة والاستثمارات المتعددة وخدمات التداول في أسواق الأوراق المالية وغيرها.

وأكد النصف ان «المصرفية الخاصة لبنك بوبيان تراعي الاهتمامات والمتطلبات المختلفة لثروات العملاء سواء كان حماية رأس المال على المدى الطويل، أو تعزيز أداء الاستثمار، أو انتهاز فرص أعمال خاصة متاحة في السوق حيث يقوم فريقنا المتخصص بوضع استراتيجيات استثمارية خاصة وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لحماية الثروات وتنميتها».

