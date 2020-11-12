شيرين عبد الوهاب نفت طلاقها

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نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إشاعة طلاقها وبرأت زوجها الفنان حسام حبيب من تهمة اختلاس أموالها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد صمت استمر عدة أيام، غردت الفنانة المصرية عبر حسابها على تويتر لتؤكد أن الأمور بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب بخير. قائلة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا بألف خير». وجاءت تغريدة شيرين بعد أيام من انتشار شائعات مفادها قيام زوجها باستغلال التوكيل العام المحرر الذي يخوله لادارة أعمالها والتصرف في حساباتها البنكية، وسحبه لمبالغ دون علمها، علماً بأن هذه الشائعة هي الاحدث من بين شائعات عديدة خرجت عن توتر علاقتهما في الفترة الماضية.

وتغيب عبد الوهاب بشكل كامل عن الحفلات الغنائية منذ بداية أزمة كورونا ولم تظهر في أي مناسبة فنية على الاطلاق سواء منفردة أو برفقة زوجها.

