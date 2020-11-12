شهد: «سيدة البحر» يتناول الشعور بالانتماء وتقرير المصير

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بعد النجاح الكبير والاشادة التي حصل عليها من نقاد الفن في المحافل السينمائية العالمية تم اختيار فيلم «سيدة البحر» للمخرجة شهد امين في دور العرض بالمملكة ابتداءً من الأسبوع الحالي وفي تصريح لها عن الفيلم قالت شهد أمين: فيلم «سيدة البحر» يتناول مسألة الشعور بالانتماء وتقرير المصير على نطاق عالمي وبصفتي مخرجة سعودية أشعر بأن لذلك أهمية خاصة بالنسبة لجمهور المملكة كما ينسج الفيلم حكاية خيالية تعكس التجارب التي مرت بها العديد من النساء حول العالم ويتضمن الكثير من الرسائل التي تتمحور حول التمكين والاستقلالية بما يتوافق مع التطور الثقافي والابداعي في المنطقة لذلك يسعدني أن يكون العرض الأول للفيلم على شاشات السينما في بلدي الأم.

اختيار المصير

واضافت قائلة: وتتمحور قصة الفيلم حول شخصية «حياة» وهي فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الارادة تقرر اختيار مصيرها وترفض أن تقدمها قريتها الى مخلوقات غامضة تعيش في مياه البحر المجاورة لقريتها ويقدم الفيلم حكاية خيالية منسوجة باللونين الأبيض والأسود تتناول التبعات الاجتماعية والعائلية والشخصية لقرار بطلة القصة «حياة» في تحدي التقاليد واختيار طريقها الخاص.

إنتاج الفيلم

وقالت ايضا: أدى دور البطولة في الفيلم كل من بسيمة حجار وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي وشارك في الانتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة «فيلم سوليوشنز» ومقرها أبوظبي ورولا ناصر من شركة «اماجيناريوم فيلمز» بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري. كما تولت شركة «ايمج نيشن أبوظبي» انتاج فيلم «سيدة البحر» وهي احدى الشركات الرائدة والحائزة العديد من الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الاعلامي والترفيهي.

حصد الجوائز

وعن الاماكن التي تم عرض الفيلم فيها قالت: عُرض الفيلم لأول مرة في عام 2019 خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي وحصد جائرة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر ابداعاً ومنذ ذلك الحين عرض الفيلم في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم منها في لندن ولوس أنجلوس وقرطاج والقاهرة وكان قد فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة.

