زياد بن نحيت: الانتقاد يجب أن يكون هادفاً

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انتقد الشاعر زياد بن نحيت الذي شارك في بطولة فيلم «123 أكشن» الحسابات التي واجهت عرض الفيلم بهجوم حاد حيث كتب في حسابه في تويتر: «السلام عليكم.. هنا أضع لكم توضيحا باختصار حول مشاركتي في الفيلم السعودي 123 أكشن من انتاج شركة N ستارز السعودية، وبعض الحسابات التي تتحدث عن الفيلم دون حتى أن تحضره، وهذا يتنافى مع النقد الفني والمهني لأي عمل».

وأردف في تدوينة كتب فيها الملاحظات: « اليوم يتسابق الشباب السعودي لصناعة الأفلام، ويتفاءلون بالنجاح ان شاء الله وأستغرب من الذين ينتقدون الفيلم 123 أكشن، فيلم مصنف يتفرج عليه حتى الأطفال الصغار وخال من المشاهد التي تخدش الحياء، والمشكلة أن أغلب الذين ينتقدونه يتابعون أفلاما عالمية تبعث رسائل ضد الدين والوطن، وأيضا تنشر بعض الأفكار الخطيرة التي تهدم القيم والأخلاق ويمجدون أبطالها بوضع صورهم في حساباتهم على مواقع التواصل، المفترض أن الجميع يدعم صناعة السينما السعودية، واذا كان هناك أي نقد فمن المفترض أن يكون هادفا ومهنيا، أضف الى ذلك أنه لا يوجد عمل أو انسان خال من الأخطاء».

وانهالت الردود بعد أن أطلق التغريدة التي أوصل بها أن النقد يجب أن يكون بعد مشاهدة العمل السينمائي، حيث ان الانتقاد والهجوم الذي وجه للفيلم كان على ماهيته دون النظر في محتواه ومضمونه، في تأكيد على الهجوم الحاد والاقبال الضعيف جدا الذي رافق العرض منذ لحظة اطلاقه منذ خمسة أيام.

