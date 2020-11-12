بريطانيا: الجيش سيشن «حرب تطعيم» غير مسبوقة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تستعد بريطانيا لاطلاق حملة تطعيم جماعية غير مسبوقة لإنهاء تهديد جائحة «كورونا» بالشراكة والتعاون بين دائرة الصحة الوطنية والجيش مع ظهور الآمال في لقاح فعال، وفق ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وستتم الاستعانة بالجيش للاستفادة من خبراته اللوجستية لمواجهة التحديات المتمثلة في كيفية توصيل اللقاح بسرعة إلى السكان في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر جوهري بالنسبة لمسؤولي الصحة البريطانيين. ويعمل المسؤولون على برنامج واضح المعالم، ويشمل إنشاء مراكز تطعيم جماعية في أماكن كبيرة مثل قاعات المؤتمرات والمدارس بالإضافة إلى وحدات التطعيم الصغيرة المتنقلة والمفتوحة التي تعمل سبعة أيام في الأسبوع جنبا إلى جنب مع الأماكن التقليدية مثل المستوصفات والعيادات والصيدليات. وقد يتم استخدام عدة لقاحات في حملة التطعيم، بناء على نجاح اللقاح وفعاليته والإمدادات المتاحة من شركات الأدوية المصنعة للقاحات.

في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أنه، في غضون أيام ينوي التوقيع على عقد شراء 300 مليون جرعة من لقاح شركة «فايزر» الأميركية و«بايونتيك» الألمانية ضد فيروس «كورونا» والذي أثبت فاعليته بنسة 90%. وبحلول الأسبوع المقبل ستتقدم شركة «فايزر» بطلب ترخيص من الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير «FDA» بعد التحقق من سلامة اللقاح ورجح الاتحاد الأوروبي أن يحصل اللقاح على ترخيص مطلع العام 2021 على ما أفاد مصدر أوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية أبرمت مطلع سبتمبر اتفاقا تمهيديا مع «بايونتيك» و«فايزر» لطلب 200 مليون جرعة من لقاحهما مسبقا، مع خيار شراء 100 مليون جرعة إضافية.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن وقع ثلاثة عقود للحصول على لقاحات محتملة مع الشركة السويدية البريطانية «استرازيناكا» والأميركية «جوسون أند جونسون» (وصولا إلى 400 مليون جرعة من كل واحدة منهما) فضلا عن الثنائي الفرنسي البريطاني «سانوفي/غلاكسوسميثكلاين» (300 مليون جرعة). وقامت دول أخرى أيضا مثل اليابان وكندا وبريطانيا بطلبيات مع «فايزر». إلا أن منظمات غير حكومية تعرب عن قلقها منذ أشهر من استقطاب الدول الغنية للجرعات المتوافرة. وقال روبن غيتار الناطق باسم «أوكسفام» في فرنسا «اللقاح سيكون فعالا بنسبة 0 % للأشخاص الذي لا يملكون المال للحصول عليه».

