200 ألف إصابة خلال 24 ساعة في أميركا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تجاوزت الولايات المتّحدة مستواها القياسي للإصابات بـ «كورونا» مع أكثر من 200 ألف إصابة خلال 24 ساعة. ومع أن العدد القياسي هذا في الولايات المتحدة عائد إلى بيانات مؤخرة منقولة من الأسبوع الماضي، إلا أنه يعكس الميل الذي تنخرط فيه البلاد.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19 أن الولايات المتحدة سجلت 201.961 إصابة جديدة بالفيروس.

وأشارت أيضا إلى 1535 وفاة في يوم واحد. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلا للوفيات جراء «كوفيد-19» في العالم مع نحو 240 ألف حالة.

ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا في عتبة لم يسبق يوماً أن بلغتها فيما عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات يبلغ مستوى قياسيا.

وأظهرت أرقام «كوفيد تراكينغ بروجيكت» لتعقب الإصابات إنّ عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقّون العلاج في مستشفيات الولايات المتّحدة يبلغ حالياً نحو 62 ألف شخص، وهو مستوى غير مسبوق.

