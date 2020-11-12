«منتحرو كورونا»... ارتفاع غير مسبوق في اليابان

عربيات ودوليات

طوكيو- الوكالات: أظهرت بيانات حديثة أن عدد حالات الانتحار في اليابان ارتفع في أكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، وبلغ أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.

وذكرت صحيفة «جابان توداي» الإلكترونية، أن الخبراء يعزون هذا الارتفاع في حالات الانتحار إلى التأثير الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس «كورونا» لاسيما في صفوف النساء.

وبحسب معطيات أولية للشرطة في اليابان، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الانتحار في شهر أكتوبر 2153 حالة، بزيادة أكثر من 300 حالة عن الشهر السابق، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مايو 2015. ومن بين حالات الانتحار في أكتوبر، كانت هناك 851 امرأة، بزيادة 82.6% عن الشهر نفسه من عام 2019، كما ارتفع عدد حالات الانتحار في صفوف الرجال بنسبة 21.3%.

وقال خبراء اجتماعيون إن حالات الانتحار ظلت تتراجع بشكل مطرد حتى يوليو الماضي، لكن بعد ذلك ضرب التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس «كورونا» منازل اليابانيين، بعدها بدأت أعداد المنتحرين في الارتفاع. وتأثرت النساء، اللائي يرجح أنهن يعملن في وظائف غير دائمة مثل تجارة التجزئة أو الخدمات، بشكل كبير بسبب أزمة «كورونا» وفقد الكثير منهن أعمالهن.

