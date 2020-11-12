مؤشرات «الفوضى السياسية» تتراكم في أميركا

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واشنطن - الوكالات: تحدى الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب تأكيدات كل الخبراء القانونيين باستحالة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية واصر على ان الانتخابات مسروقة رافضا الاعتراف بفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن. فيما يبدو ان الولايات المتحدة تتجه الى حالة فوضى لم تشهد مثلها منذ عشرات السنين.

ومع بدء بايدن بتشكيل فريقه الانتقالي لتسلم السلطة ردت الادارة الجمهورية بـ3 خطوات تؤكد ان الولايات المتحدة دخلت في ازمة دستورية.

وعين البيت الأبيض احد الموالين لترامب في منصب رئيسي في وزارة الدفاع «البنتاغون وقام بترقية آخر كان قد وصف الرئيس السابق باراك اوباما بأنه «ارهابي» وذلك بعد يوم من اقالة ترامب لوزير دفاعه مارك اسبر. ويثير اجراء مزيد من التغييرات في البنتاغون مخاوف الديمقراطيين بشأن ما اذا كانت سياسة الأمن القومي للولايات المتحدة قد تصبح غير مستقرة مع خروج ترامب الجمهوري من البيت الأبيض. وقال ديمقراطيون ان خطوة ترامب بعثت برسالة خطيرة الى خصوم اميركا، وقلصت الآمال في انتقال منظم للسلطة. وخلفا لاسبر تولى وزارة الدفاع كريستوفر ميلر الذي كان مديرا للمركز الوطني لمكافحة الارهاب.وقالت وزارة الدفاع ان كاش باتيل الذي كان كبير مستشاري مكافحة الارهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض سيكون رئيس الأركان. وساعد باتيل في اصدار مذكرة تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحيز ضد ترامب. وفي اعقاب رحيل اسبر استقال كبير مستشاري «البنتاغون» للسياسات، مما سمح لأن يشغل انتوني تاتا هذا المنصب. وتاتا ضابط متقاعد بالجيش سبق ان وصف اوباما بأنه «زعيم ارهابي».

ويتعلق التطور الثاني بما كشفت عنه صحيفة «واشنطن بوست» من ان البيت الأبيض امر الوكالات الفدرالية بتجنب التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن. وكان مسؤولو الوكالات في الحكومة الفدرالية قد جهزوا المكاتب والنشرات الخاصة بالعملية الانتقالية استعدادا لاستقبال فريق بايدن، قبل ان يأمر البيت الأبيض بعدم الاعتراف بالفريق الى ان تصدق ادارة الخدمات العامة على نتائج الانتخابات.ويلزم القانون الادارة الحالية بتقديم 6 ملايين دولار لفريق المرشح الفائز لاستغلالها في تأجير المكاتب وشراء الأجهزة وغير ذلك من الوسائل الضرورية للعمل الانتقالي.وترفض ادارة ترامب منح هذا المبلغ لفريق بايدن وتمنع الوكالات الحكومية من اطلاعه على البيانات المالية والاقتصادية والمعلومات الاستخبارية التي ينص القانون على تقديمها للمرشح الفائز.

وفي خضم الأزمة استقال المشرف على تحقيقات الانتخابات بوزارة العدل الأميركية بعد ساعات من سماح وزير العدل باجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات في انتخابات الرئاسة. في المقابل نقلت شبكة «سي ان ان» عن احد مستشاري ترامب انه بدأ يدرك انه خسر الانتخابات وأنه يبحث فعلا مع مساعديه احتمال الترشح للرئاسة في 2024. وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مصدرين عائليين ان ترامب ناقش موضوع الترشح مع مستشاريه، معتبرا ان اثارة ترامب للموضوع هو اوضح مؤشر على اقراره بالهزيمة امام بايدن رغم استمراره في رفضها علنا.

