بومبيو يجول على 7 دول حليفة: «انتقال سلس» إلى ولاية ترامب «الثانية»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاعتراف بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، واعدا بعملية «انتقالية سلسة» نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب. وردا على سؤال عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب قال «سيكون هناك انتقال سلسل نحو ادارة ثانية لترامب».

واضاف في مؤتمر صحافي «سنحتسب كل الاصوات» مؤكدا ان قادة العالم يدركون انها «عملية قانونية تستغرق وقتا». وتابع بومبيو «على العالم ان يثق تماما بواقع ان العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة». وشدد على ان «الوزارة مستنفرة تماما لضمان ان تكون الانتخابات في كل انحاء العالم حرة وعادلة وآمنة وان الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من اجل ذلك»، معتبرا ان سؤاله عن امكان ان يؤدي موقف ترامب الى تقويض جهوده هو امر «سخيف».

من جهة ثانية اعلن الوزير الأميركي، انه سيبدأ الجمعة جولة تقوده الى سبع دول حليفة، وأفاد بيان للخارجية بأن محطة بومبيو الأولى ستكون فرنسا التي سيتوجه منها الى تركيا ثم الى جورجيا، قبل زيارة اسرائيل ثم السعودية والامارات وقطر. وقال بومبيو انه سيبحث خلال الجولة «الجهود التاريخية» التي يبذلها ترامب والرامية الى «ارساء السلام والتعاون في الشرق الأوسط».

