بايدن يبلغ العالم: أميركا «ستعود إلى اللعبة»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ان الولايات المتحدة ستعود بقوة خلال ولايته الرئاسية الى المشهد العالمي وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، امس «عندما اتحدث الى القادة الأجانب اقول لهم ان اميركا ستعود.. سنعود الى اللعبة». وتلقى الرئيس الأميركي المنتخب، عدة اتصالات من بعض زعماء الدول الأوروبية لتهنئته بالفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية. وأشارت حملة بايدن، الى ان الرئيس المنتخب تلقى اتصالات هاتفية من قادة فرنسا وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة. وقال بايدن خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يأمل بـ«احياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي». واستهل بايدن مشاوراته مع القادة الأجانب عبر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وأعلنت اوتاوا ان الرجلين تناولا موضوعات عدة تهم البلدين مثل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد والتغير المناخي والاعتقال «التعسفي».

من جهة ثانية اعتبر بايدن في تصريح من منزله في وليمنغتون بولاية ديلاوير ان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «يحرج نفسه» برفضه الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية مما سينعكس سلباً على ارثه السياسي، لكنه قلل من جدوى موقف الملياردير الجمهوري. وقال بايدن في اشارة الى رفض ترامب الاقرار بهزيمته في استحقاق الثالث من نوفمبر «أعتقد بكل صراحة انه يسبب احراجاً لنفسه». وأضاف انه يتوخى «اللباقة» بالقول «أعتقد ان هذا الأمر لن يخدم الارث السياسي للرئيس».

وبعد ايام من خسارته في الانتخابات الرئاسية استمر ترامب بمحاولته الترويج لحقيقة بديلة هي انه على وشك الفوز وغرد ترامب على «تويتر» قائلا «سنفوز» ثم اضاف في وقت مبكر الثلاثاء «راقبوا الاساءات الهائلة في عملية فرز الأصوات». وتسري تكهنات كثيرة في واشنطن حول من سينبري من داخل دائرة ترامب الضيقة لاقناعه بالاقرار بالهزيمة، هذا ان وُجد مثل هذا الشخص. فالرئيس الجمهوري الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة جورج بوش الابن هنأ بايدن بفوزه لكنه ينأى بنفسه عن حزبه الذي يهيمن عليه ترامب.ومن جهته صرح زعيم الغالبية في الكونغرس السيناتور ميتش ماكونيل ان ترامب «محق مئة بالمئة» في الطعن قضائياً بالانتخابات. لكن يبقى من غير الواضح الى متى سيستمر هذا المستوى من الدعم، او حتى الى متى سيستمر ترامب متشبثا بالرئاسة. اذ لا يبدو ان ايا من الدعاوى القضائية لديها القدرة على تغيير النتيجة وحتى اعادة فرز الأصوات في ولايات مثل جورجيا او اي مكان آخر من غير المرجح ان تغير الحساب الأساسي.

في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم مكتب الادارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، بأن الادارة الأميركية تمضي في اعداد خطة ميزانية السنة المالية 2022، مؤكدا بذلك ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الادارة الأميركية قولهم ان هذا القرار اثار انزعاج عدد من الموظفين في الوكالات الفدرالية بالنظر لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية حيث ينتظر ان تقدم ادارته خطة للميزانية بداية العام المقبل.

وذكرت الصحيفة ان مقترح ميزانية البيت الأبيض عادة ما يصدر في شهر فبراير اي بعد اسبوعين على الأقل من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته.

