أولوية بايدن.. التطبيع بين سورية وإسرائيل

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشف الزعيم السابق لحزب «ميرتس» الاسرائيلي يوسي بيلين المفاوض الاسرائيلي خلال اتفاقات اوسلو وأبرز مهندسي السلام خلال عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين، ان «التطبيع بين اسرائيل وسورية اولوية» لدى الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن. وكتب بيلين في مقال حمل عنوان «جو بايدن الذي فوجئت بالتعرف اليه» في صحيفة «يسرائيل هايوم» قائلا «على عكس معظم المحاورين، كان على دراية بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، والصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وكان العديد من المفاهيم التي لم تكن مألوفة لزملائه على الاطلاق، معروفة جدا لديه. لقد تحدث عن اسرائيل بتقدير كبير. سألته عن سبب تعاطفه، فقال لي جملة لم اسمعها من اي محاور آخر، بالنسبة لي تبدأ من المعدة، وتتواصل الى القلب حتى الرأس». واضاف بيلين الذي شغل منصب وزير في حكومة حزب العمل الذي وقع اتفاقية اسلو نقلا عن بايدن «السلام مع سورية من وجهة نظر الولايات المتحدة سيؤدي الى تغيير استراتيجي. السلام مع الفلسطينيين سيحدث تغييرا تكتيكيا. اعلم ان الأمر بالنسبة لكم هو ايجاد حل للمسألة الديمغرافية، لكن بالنسبة لأميركا الأولوية للقناة بينكم وبين سورية».

وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم انتاج النفط السوري لحساب نظام الرئيس بشار الأسد وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» منتصف يونيو الفائت وبين الافراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت اسماعيل ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي. وبموجب العقوبات تجمد اي اصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الاميركي والاراضي الاميركية. وأكدت الخزانة الاميركية مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الاسد وداعميه، واوضح وزير الخارجية مايك بومبيو ان قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 اكتوبر 2015 من جانب «قوات بشار الاسد التي تدعمها ايران وروسيا».

