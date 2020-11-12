الحرب على إيران مستبعدة.. أسباب تمنع ترامب من خوضها

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: عمقت اقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك اسبر من تخوف الكثير من المعلقين من اقدام ترامب على اتخاذ «قرارات متهورة» ذات طبيعة عسكرية تجاه الملف الايراني خلال الشهرين المتبقيين له في البيت الأبيض. ومع غياب سبب واضح حول المغزى والهدف وراء الاقالة وهل هي مؤشر على نية ترامب توجيه ضربة عسكرية الى ايران، وهل يحتاج ترامب الى وزير دفاع اكثر تعاونا معه من اسبر.

وفي تصريح للموقع الالكتروني لقناة «الجزيرة» استبعد المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأميركية والخبير بمعهد «أميركان انتربرايز» مايكل روبين سيناريو التصعيد العسكري من جانب واشنطن، وأكد روبين انه لا يتوقع تصعيدا خطيرا من ادارة ترامب في الأيام 70 المتبقية. وأضاف روبين انه لا يمكن حدوث ذلك لـ3 اسباب؛ اولا: ان الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة تسعى الى حرب مع ايران هي فكرة خاطئة، ومبعثها جماعات يسارية تقدمية اميركية، او جماعات الضغط مثل المجلس الوطني الايراني الأميركي الذي يستخدم الفكرة لجمع التبرعات الخاصة بهم. ثانيا: على الرغم من ان الرئيس ترامب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لكن وزراة الدفاع «البنتاغون» لها رأي كبير في هذه القضية، فلا يكفي ان تعطي امرا؛ بل يجب ان يكون هناك ترتيب وربما يستغرق الأمر اياما او اسابيع او اشهرا للتحضير لشن هجمات على ايران، ناهيك عن رفض الكونغرس المؤكد لمثل هذا السيناريو. السبب الثالث والأهم بنظر روبين هو ان ارث ترامب في السياسة الخارجية يتمثل في كونه اول رئيس منذ جيمي كارتر لم يبدأ حربا خارجية، لذلك لن يقدم على ذلك». من جانبه يعتقد الأستاذ بجامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون ديفيد دي روش، ان اقصى ما يمكن ان يقوم به ترامب هو ان يحاول تعزيز «أقصى ضغط» على ايران. واعتبر دي روش ان السيناريو الوحيد الذي يمكن من خلاله ان يشن ترامب هجوما على ايران هو ان «يكون هناك اجراء عسكري ضد القوات الأميركية في العراق او اي هجوم ايراني ضد مصالح اميركية كبيرة على مستوى العالم، حينها سيرد ترامب مباشرة ضد مقرات ومنشآت الحشد الشعبي الموجهة من الحرس الثوري الايراني. في هذه الحالة فان ترامب سوف يفعل ما في وسعه لتدمير البنية التحتية للحرس الثوري الايراني تدميرا كاملا، بما في ذلك الحشد الشعبي في العراق، وذلك قبل ترك منصبه». واختلف البروفيسور في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأميركية، جودت بهجت، مع الآراء السابقة، واعتبر ان الرئيس ترامب يهدف الى عرقلة «أي عودة ممكنة للاتفاق النووي حال خروجه من البيت الأبيض، ويريد ان يتأكد من ان الرئيس المقبل لن يتمكن من احياء الاتفاق مع ايران».

