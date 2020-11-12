وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان

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المنامة- الوكالات: نعى الديوان الملكي البحريني امس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل إلى -رحمة الله تعالى- صباح امس في مستشفى «مايو كلينك» بالولايات المتحدة الأميركية. وقالت وكالة الانباء البحرينية «بنا» ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية مدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم. وذكرت الوكالة الرسمية ان مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان رئيس الوزراء الراحل إلى البحرين مشيرة الى ان مراسم الدفن ستقتصر على عدد محدد من الأقارب. ونعى مجلس الشورى البحريني ووزارة الخارجية ومسؤولون في الدولة رئيس الوزراء الراحل.

وكتب مستشار شؤون الإعلام في ديوان ولي العهد عيسى الحمّاد على تويتر «حملت هم الوطن وأبناءه وكنت مثالا للاخلاص للوطن وملكه». وتابع «ستظل مدرسة ننهل من علومها الكثير، ستبقى في قلوبنا وستبقى ذكراك الطيبة في ذاكرة الوطن».

وُلد الشيخ خليفة في 24 نوفمبر من عام 1935، وقد كان الابن الثاني للشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، إذ كان نجله الأول هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (والد العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة).

تعلم القرآن صغيرا ثم بدأ بتلقي التعليم النظامي على يد مجموعة من المعلمين الذين أوكل إليهم والده بهذه المهمة، ثم التحق بإحدى المدارس الحكومية قبل أن يُرسل في عام 1957 للدراسة على فترات متقطعة في بريطانيا حتى عام 1959. شدنُصب الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء بعد أن تحول ما يُعرف بـ»مجلس الدولة» (الذي كان يرأسه منذ يناير من عام 1970) إلى «مجلس الوزراء» وذلك في أعقاب إقامة دولة البحرين عام 1971 بعد أن كانت إمارة قبل ذلك وقد أصبح أميرها هو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي كان لقبه «حاكم» قبل ذلك.

وبقي الشيخ خليفة رئيسا للوزراء في البحرين منذ عام 1971 وحتى يوم وفاته في 11 نوفمبر من عام 2020، ليكون صاحب أطول فترة رئاسة للحكومة في العالم إذ بلغت مدة شغله للمنصب 50 عاما و296 يوما، حسب موسوعة «ويكيبيديا» متفوقا على رئيس وزراء كامبوديا، هون سين، الذي شغل المنصب لمدة 35 عاما و301 يوما.

ولدى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 3 أبناء، توفي أحدهم (محمد) وبقي له ولدان هما علي وسلمان وكانت هواياته تتمثل بالرسم والتصوير الفوتوغرافي.

