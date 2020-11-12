«الخليجي»: أدواره مشهودة في دعم مسيرة العمل المشترك

عربيات ودوليات

الرياض- «كونا»: نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأعرب الحجرف في بيان امس باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها عن أحر التعازي والمواساة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وقادة دول مجلس التعاون والشعب البحريني الكريم وأبناء دول المجلس كافة لهذا المصاب الجلل.

وقال إن «دول مجلس التعاون فقدت بوفاة الأمير خليفة بن سلمان أحد أهم القادة لما له من أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعظيم مكتسبات شعوب دول المجلس» مشيدا بـ«السيرة العطرة للفقيد والتي حفلت بالإنجازات العظيمة والمواقف المشرفة التي مكنت مملكة البحرين من تبوء مكانة دولية مرموقة». وسأل الامين العام الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة المالكة وشعب البحرين جميل الصبر وحسن العزاء.

