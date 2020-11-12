محمد بن سلمان لرئيس الوزراء العراقي: لدينا نفس المصالح ونفس التحديات

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عمق وأهمية الروابط بين بلاده والعراق، مشيرا إلى أن البلدين عازمان على تعزيز علاقاتهما في كافة المجالات.

وأفاد بيان صدر عقب اجتماع بالفيديو بين ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن الجانبين اتفقا على التالي:

- التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

- أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) (أوبك بلس) والالتزام الكامل بجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها.

- استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجوديا لدول المنطقة والعالم. - ثمنت جمهورية العراق مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على السبل الكفيلة للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر بخصوص الوعود والتسهيلات الائتمانية المالية التي أطلقتها المملكة.

وأكد ولي العهد السعودي في ختام اللقاء على «أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين في المجالات كافة والمضي بها قدما لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما».

وشدد على أهمية العلاقات التي تربط بلاده والعراق، لافتا إلى أن البلدين لديهما نفس المصالح والتحديات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان قوله في هذا الشأن إن «البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جدا بتطوير العمل معكم (مصطفى الكاظمي) ومع العراق».

