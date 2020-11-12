إنكلترا تستضيف أيرلندا

دوليه

يستضيف المنتخب الانكليزي اليوم نظيره المنتخب الأيرلندي في مباراة ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ولم يضم مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت أيا من الوجوه الجديدة، إلى قائمة المنتخب هذه المرة، حيث يعتقد أن الفريق الذي بناه الصيف الماضي، يتمتع بالقوة الكافية للمنافسة في دوري أمم أوروبا.

وقال ساوثغيت: «منحنا عشرة لاعبين الفرصة للمشاركة للمرة الأولى، في الفترة الماضية».

وتابع «بعض هؤلاء اللاعبين أضاف لقوة المنتخب، وينافس على مكان في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.. وفي الظروف العادية، بعضهم لن تكون لديه فرصة للمشاركة معنا».

ويعود فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، إلى صفوف المنتخب الإنكليزي، بينما يستمر غياب الشاب ماسون غرينوود، مهاجم مان يونايتد.

وكان اللاعبان قد تعرضا للاستبعاد سابقا، بسبب خرقهما القواعد والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا، خلال وجود المنتخب في أيسلندا.ودافع ساوثغيت عن قراره، قائلا: «ماسون خاض وقتا أقل من المباريات مع مان يونايتد، لهذا أشعر بأن من الأفضل له ولمدربه (أولي غونار سولسكاير) أن يظل مع الفريق، من أجل تطوير مستواه».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بما حدث في سبتمبر الماضي.. الأمر انتهى، الحكم على اللاعبين يتم حاليا من خلال مستواهما ومدى تطورهما».وأكد المدرب أنه يشعر بالسعادة والاقتناع باختياراته، لكنه قد يواجه مشاكل في خط الدفاع، بسبب إصابة ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول. كما طُرد كل من هاري ماغواير وكايل ووكر، لأسباب تتعلق بالسلوك. وقال ساوثغيت: «خضنا أكثر من 40 مباراة، دون تعرض أي لاعب للطرد.. لكن يبدو أن الفرصة جيدة الآن، لنذكر لاعبينا بأن هذه البطاقات قد تكلفنا كثيرا في البطولات».

ويحتل المنتخب الإنكليزي المركز الثالث في المجموعة الثانية، بالقسم الأول من دوري أمم أوروبا، وذلك برصيد سبع نقاط، بالتساوي مع نظيره الدنماركي، وبفارق نقطتين خلف بلجيكا.

