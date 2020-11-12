استقالة رئيس الاتحاد الإنكليزي

دوليه

استقال رئيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غريغ كلارك من منصبه. وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان، أنّ رئيسه غريغ كلارك استقال من منصبه بعد ساعات من الإشارة إلى اللاعبين غير البيض «بالملونين»، خلال إجابته عن أسئلة من أعضاء في البرلمان أول من امس.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان: «نستطيع تأكيد استقالة غريغ كلارك من منصبه كرئيس للاتحاد». وتابع البيان «سيتولى بيتر ماكورميك المنصب مؤقتاً بأثر فوري، وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنكليزي عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب».

وعُين كلارك رئيس ليستر سيتي السابق رئيساً للاتحاد الإنكليزي في 2016 ومنذ ذلك الحين بذل الاتحاد جهداً كبيراً في تحسين صورته. لكن عبارات كلارك التي عفا عليها الزمن أثارت غضب اللاعبين والمنظمات المناهضة للعنصرية.

وقال سانجاي بنداري رئيس منظمة (كيك إت أوت) «شعرت بإحباط شديد من تعليقات غريغ كلارك اليوم أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة».

