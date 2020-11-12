تثبيت خسارة روما ونابولي

دوليه

ثبث القضاء الرياضي الإيطالي أول من امس هزيمتي ناديي روما ونابولي في دوري الدرجة الأولى، أمام هيلاس فيرونا ويوفنتوس على التوالي. واعتبرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن «استئناف (روما) لا أساس له»، لأن النادي أقر بارتكاب خطأ، ولو اعتبر أنه عن حسن نيّة. وفي نهاية سبتمبر الماضي، اعتبر القضاء الرياضي الإيطالي روما خاسراً بنتيجة 0-3 أمام هيلاس فيرونا، بعدما أشرك فريق العاصمة لاعباً غير مسجّل. ويفترض أن تقدم الأندية قائمة تضم 25 لاعباً ممن تزيد أعمارهم عن 22 عاماً، وإرسالها إلى الهيئات الإدارية في بداية الموسم كي تتمكن من المنافسة في الـ»سيري أ».

من جهة أخرى، كان القضاء الرياضي قد خسّر نابولي 0-3 وحسم نقطة من رصيده لانسحابه من المباراة أمام يوفنتوس في الرابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب طلبه تأجيل المباراة لتواجد لاعبيه في الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد.

