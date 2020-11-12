أرنولد يبتعد 4 أسابيع

دوليه

أفادت تقارير صحفية إنكليزية أن الإصابة التي تعرض لها مدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد ستبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع.

وبحسب المصادر، فإن أرنولد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة الريدز مع مانشستر سيتي يعاني من تمزق في ربلة الساق ستغيبه عن الملاعب لحوالي شهر، الأمر الذي استدعى سحبه من تشكيلة المنتخب الإنكليزي لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبإصابة أرنولد ستزداد مصاعب ليفربول خاصة في خطه الخلفي مع استمرار غياب الهولندي فيرجيل فان دايك كذلك، ومن المتوقع أن يغيب أرنولد عن مواجهات الريدز ضد ليستر وبرايتون ووولفرهامبون بالدوري الإنكليزي إضافة إلى مواجهتي أتالانتا وأياكس بدوري الأبطال.

