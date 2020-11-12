برشلونة يهدد بمقاضاة نيمار

دوليه

طالب برشلونة لاعبه البرازيلي السابق، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان، بإعادة 10 ملايين يورو، وفقا لتقرير صحافي كاتالوني.

ورحل نيمار (28 عامًا) عن برشلونة في صيف 2017، بعدما سدد سان جرمان الشرط الجزائي في عقده، الذي كان يبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكاتالونية، اكتشف برشلونة خطأً في حسابات الضرائب، متعلق بضرورة دفع نيمار لمبلغ إضافي، قدره 10 ملايين يورو.

وفي حال رفض البرازيلي طلب برشلونة، سيقيم النادي دعوى قضائية ضد لاعبه السابق.

وسبق لنيمار أن رفع قضية ضد برشلونة، يطالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو، كمكافأة توقيع عقد جديد قبل رحيله بعام واحد، لكنه خسرها.

