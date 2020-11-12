صبحي يطلق مبادرة لنبذ التعصب «النهائي الأفريقي» في القاهرة

دوليه

أطلق د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مبادرة لنبذ التعصب الكروي بين الجماهير في بلاده، تحت شعار «لا للتعصب نعم للروح الرياضية».

وتهدف المبادرة لحث الجماهير على تشجيع فرقها دون أي نوع من أنواع التعصب وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم. وذكرت وزارة الرياضة المصرية في بيان أن أشرف صبحي دعا جماهير الكرة المصرية للابتعاد عن التعصب الكروي والتركيز في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى ولا سيما مع قرب إقامة المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي. وأضافت «أشرف صبحي طالب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية وعدم التجاوز في حق الغير وخلق حالة من الدعم للفريقين في إطار من التشجيع المثالي لنضرب نموذجا يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية في كرة القدم».

من ناحية أخرى أكد صبحي أن نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته بين الأهلي والزمالك سيقام في القاهرة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب برج العرب بالإسكندرية.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية في هذا التوقيت وهو ما يهدد إقامة النهائي.

وقال صبحي «النهائي سيكون في القاهرة هذا حدث كبير تستضيفه مصر وسنقوم بإخراجه في أفضل صورة».وشدد على أن عملية إغلاق ستاد القاهرة الدولي لعمل الصيانة الدورية له سيتم تأجيلها لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

