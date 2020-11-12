أشكناني يقود لقاء الإمارات وطاجيكستان اليوم

دوليه

يتواجه المنتخب الإماراتي مع نظيره الطاجيكي اليوم على ستاد زعبيل بنادي الوصل ضمن استعدادات الطرفين للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل في الصين .

ويدير المباراة طاقم تحكيم كويتي مكون من عمار أشكناني (ساحة) وعباس غلوم ( مساعد أول ) ويعقوب السهيل ( مساعد ثان ) ونواف الزيودي ( حكما رابعاً).

وسيخوض المنتخب الإماراتي مباراة ثانية مع ضيفه البحريني يوم 16 نوفمبر الحالي وسيقودها طاقم تحكيم كويتي أيضاً بقيادة أحمد العلي وعمار أشكناني وعباس غلوم ويعقوب السهيل.

