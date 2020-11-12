التصفيات الآسيوية المزدوجة تُستأنف مارس المقبل

دوليه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين بحلول 15 يونيو2021 ، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في سبتمبر 2021 .

واتفقت اللجنة خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023 الذي عقدته اللجنة أمس عبر تقنية فيديو الاتصال على أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.

واعتمدت اللجنة عملية تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، حيث كان من المقرر أن تقام البطولة عام 2022 في الصين كجزء من الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، ولكن الاتحاد الصيني لكرة القدم أبلغ الاتحاد الآسيوي بعدم رغبته في تنظيم البطولة.

واتفق أعضاء اللجنة على إعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 و2024 في منطقة غرب آسيا، على أن يتم الترتيب كي تكون نسخة عام 2026 جزءاً من الاستعداد لإقامة كأس آسيا 2027.

وستكون الأولوية في النسخة المستقبلية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في السنوات التي لا تكون جزءاً من التصفيات الأولمبية، لتقام بالدول التي سوف تستضيف نهائيات كأس آسيا. وقررت لجنة المسابقات إعادة بحث مواعيد كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022.

وخلال الاجتماع تقدم رئيس اللجنة تراك ووك توان بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية، وكذلك الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على التنظيم الناجح لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 في منطقة الغرب، وكذلك الاستعداد الجاري لإقامة منافسات منطقة الشرق اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وصادقت اللجنة على تعليمات دوري أبطال آسيا 2021 وكأس الاتحاد الآسيوي 2021، وكذلك صادقت على روزنامة بطولات عام 2021، وقررت اللجنة أيضاً إجراء المزيد من المشاورات مع كافة أطراف اللعبة خلال الأيام المقبلة حول مواعيد ونظام دوري أبطال آسيا 2021.

وقررت اللجنة تحديد الموعد الجديد لبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً التي تقام في أوزبكستان، حيث ستجري مباريات البطولة خلال الفترة من 3-20 مارس 2021، وتم أيضاً الموافقة على تغيير معايير أهلية اللاعبين للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، بحيث يتم السماح للاعبين من مواليد تاريخ 1 يناير 2004 أو بعد هذا التاريخ من أجل المشاركة في البطولة، وسيتم لاحقاً تحديد مواعيد إقامة البطولة التي تأجلت من عام 2020.

