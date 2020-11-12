استكمالاً لإجراءات تنفيذ حكم «التمييز» في «النقاط الثلاث» إما تتويج القادسية.. وإما دعوى للعزل والسجن

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وجهت إدارة التنفيذ في وزارة العدل إنذارا رسمياً إلى رئيس وأعضاء الهيئة العامة للرياضة من أجل تنفيذ الحكم البات الصادر في الطعنين بالتميز في قضية «دوري موسم 2016-2017»، وذلك بناء على الطلب المقدم من عضو الجمعية العمومية في نادي القادسية فاروق العوضي والمحامي محمد المعتوق.

وتوج الكويت بلقب الدوري بفارق نقطتين عن القادسية بعد اعمتاد نتيجة مباراته مع العربي بالفوز 2-1 وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، لكن العربي وقتها طالب بقلب النتيجة بعد إشراك المدافع فهد الهاجري الموقوف في مباراة سابقة ضمن بطولة كأس ولي العهد، وهو القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف وقلبت النتيجة 3-0 لصالح العربي واعتمده مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل أن يتحول الأمر إلى اللجنة الأولمبية، ومن بعدها أقام نادي الكويت دعوى قضائية أعادت النقاط إليه في حكم أول درجة والاستئناف.

وعندما استأنف وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة الحكم، تدخل العوضي انضمامياً إلى المستأنف، ثم طعن على حكم التمييز.

وتسلمت الهيئة العامة للرياضة الإنذار الذي أشار من خلاله المحامي المعتوق إلى : «ولما كان امتناعكم عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ حكم محكمة التمييز المؤرخ 10-7-2017 وإعمال أثره القانوني، باعتماد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الكويتي لكرة القدم باعتبار نادي الكويت خاسراً للمباراة بنتيجة 0-3، يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 58 مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970، الأمر الذي ينذركم معه المنذر لاتخاذ الإجراءات القانونية المنوه عنها، قبل مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية قبلكم، والتي مآلها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل من الوظيفة العامة».

وتنص المادة 58 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظق عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أول باحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم».

يذكر أنه في حال نُفّذ قرار لجنة الاستئناف فإن اللقب سيجرد من الكويت ويذهب إلى القادسية.

