الكويت لمواصلة انتصاراته في «كأس اليد»

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يسعى الكويت إلى مواصلة انتصاراته والتقدم خطوة جديدة في طريق المحافظة على لقبه عندما يواجه النصر في 05:00 مساء اليوم ضمن الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد لكرة اليد والذي يشهد لقاء آخر يجمع كاظمة مع اليرموك في 06:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة.

وكان الكويت أقصى وصيفه في الدوري السالمية من الدور الأول للبطولة ومو ما يمنحه دافعا معنويا كبيرا لمواصلة انجازاته في البطولة حيث لم ينهزم الأبيض في أي مباراة في البطولة منذ 7 مواسم متتالية حقق اللقب فيها 7 مرات ويطمح إلى تحقيق اللقب الثامن على التوالي.

ويعتمد مدرب الفريق الوطني هيثم الرشيدي الذي حل بديلاً للمصر المستقيل مجدي أبوالمجد على مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أفضل النتائج لما يمتلكونه من خبرة ومهارة وضعتهم على رأس اللعبة طوال المواسم السبعة الماضية.

من جانبه يريد النصر تقديم عرض قوي رغم ادراكه صعوبة المهمة في مواجهة الأبيض. وفي اللقاء الثاني يسعى كاظمة إلى بلوغ نصف النهائي على حساب اليرموك الساعي هو الآخر الى تحقيق انجاز في الوصول إلى نصف النهائي.

