القادسية يلتقي الصليبخات في «السلة»

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يبدأ القادسية اليوم مشواره في دوري كرة السلة عندما يلتقي نظيره الصليبخات في 04:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية والتي تشهد أيضاً لقاء آخر يجمع القرين مع برقان على الصالة ذاتها في 07:30 مساء.

ويتصدر كاظمة والقرين ترتيب الفرق برصيد نقطتين، فيما يملك برقان نقطة، والقادسية والصليبخات دون رصيد.

ويدخل الأصفر المباراة في أول ظهور له في الدوري مع منافسه الصليبخات اذ أعفيا من خوض منافسات المرحلة الاولى بحكم جدول المباريات. ويتأهل من كل مجموعة أربعة فرق الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات.

ويسعى القادسية الى تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في الدوري بقيادة مدربه الليتواني لوكاس مندوزا وهو السيناريو الاقرب في ظل الفارق الفني الذي يصب في مصلحة القادسية لا سيما في ظل ما يملكه من لاعبين مميزين أمثال عبدالله الصراف وفهاد السبيعي وعبدالمحسن مرتضى ولاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم احمد فالح وعبدالله توفيق وعمران نزير.

وسيحاول الصليبيخات بقيادة مدربه المصري هاني الديب مجاراة منافسه واثبات ان الفريق افضل من المواسم السابقة. وفي المواجهة الثانية، تحتدم المنافسة بين برقان مع القرين نظراً لتقارب مستوييهما. ويحاول برقان تعويض خسارته السابقة امام كاظمة فيما يسعى القرين الى تأكيد فوزه السابق على اليرموك للمحافظة على آماله في التأهل.

