القرين ضم السليم وكاظمة تعاقد مع العثمان

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تعاقد نادي القرين مع لاعب كرة السلة في القادسية محمد السليم على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد تدعيماً لصفوف الفريق المنافس في المجموعة الثانية في الدوري. ويعتبر السليم مكسبا للقرين في ظل ما يملكه من مهارات ابرزها السرعة والتصويب من خارج وداخل القوس، ويلعب السليم في مركز الجناح الذي سيكون اضافة كبيرة للقرين هذا الموسم. من جانب آخر، نجح كاظمة في التعاقد مع نجم الجهراء السابق بدر العثمان لمدة موسم واحد قابل للتجديد. ويعتبر العثمان لاعبا حراً بعد ان شطبه الجهراء عندما كان مرافقاً لولده في رحلة علاج خارج البلاد.

ويملك العثمان خبرة كبيرة في الملاعب كما يمتاز بالعديد من المهارات ويستطيع اللعب في مركز الجناح بالاضافة الى صناعة الالعاب كما يتميز في التصويب من الخارج.

