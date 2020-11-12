الأسرة الرياضية فُجعت برحيل شمخي أمان

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فجعت الأسرة الرياضية برحيل لاعب نادي كاظمة والمنتخب الأولمبي شمخي أمان الذي وافته المنية فجر أمس إثر حادث أليم، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات المواساة والحزن على وفاة اللاعب الشاب الذي كان مثالاً للأخلاق والالتزام.

و«النهار» التي آلمها المصاب تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة نادي كاظمة ومن أسرة اللاعب شمخي أمان، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى كاظمة اللاعب الراحل وكتب النادي عبر حسابه في «تويتر»: «بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ينعى مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي المغفور له بإذن الله تعالى شمخي أمان لاعب فريق الشباب والفريق الأول والمنتخب الأولمبي الذي وافاه الأجل المحتوم فجر أمس».

وتقدم رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الاتحاد بخالص التعازي والمواساة الى أسرة اللاعب، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان اتحاد الكرة ألغى تدريبات المنتخبين الأول والأولمبي التي كانت مقررة مساء أمس وذلك بسبب وفاة اللاعب شمخي أمان، على أن تستأنف التدريبات اليوم.

