زوروني بالسنة مرة!

الاخيرة

مع الاخفاق الشنيع لشركة المشروعات «غير» السياحية في جلب السائحين للكويت أو حتى تشجيع السياحة الداخلية مادام الناس غير قادرين على السفر بسبب الكورونا، مع ذلك فإن هناك الكثير مما يمكن زيارته في الكويت مما لا يعلم به أغلب المواطنين والمقيمين، لذا تقوم «النهار» في عددها الخاص كل أحد بتسليط الضوء على تلك الأماكن السياحية والتراثية التي يمكن زيارتها، مما يجعل بقاء المواطن والمقيم أكثر متعة.

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وأماكن الترفيه تلك للعلم هي أحد شروط تحولنا لكويت المركز المالي، فلن تفتح الشركات العالمية الكبرى مكاتب لها في الكويت إذا ما كان الملل والبقاء في المنازل هو ما سيقوم به المديرون وأبناؤهم بعد انتهاء عملهم اليومي.

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آخر محطة: تتسابق الدول الخليجية الخمس الأخرى على افتتاح المنشآت السياحية للكبار والصغار مع كل إشراق شمس كي تستقطب السائحين والمستثمرين لخلق موارد بديلة للنفط بينما تتسابق شركة مشروعاتنا السياحية على إغلاق منشآتها!

