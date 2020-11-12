جمال أميركي بتاج لبناني

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فازت ملكة جمال ميسيسيبي آيشا برانش بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2020 بعد اشهر من التأخير بسبب جائحة «كورونا». وبثّت المسابقة مباشرة من قصر غريسلاند للفنان الراحل ألفيس بريسلي في ممفيس بولاية تينيسي، وفازت برانش الأميركية من أصول أفريقية والبالغة من العمر 22 عاماً باللقب، فيما حازت ملكة جمال أيداهو كيم لاين على لقب الوصيفة الأولى وملكة أوكلاهوما ماريا جين ديفيس على لقب الوصيفة الثانية.

وتوّجت ملكة جمال أميركا للعام 2019 تشيلسي كريست التاج للملكة المنتخبة، ونشرت الصورة الرسمية الأولى لها في الحساب الرسمي للمسابقة. وحمل تصميم التاج الذي توّجت به الملكة توقيعاً لبنانياً محفوراً بالطاقة الإيجابية من دار معوّض اللبنانية التي اعتادت أن تضع هذه البصمة في الاستحقاقات الجمالية في العالم. وحملت آيشا إلى الحفل قضية قوانين الأسلحة، وقالت: «يجب أن يطلب من الناس أن يجتازوا فصول التدريب والسلامة قبل أن يقتنوا الأسلحة».

