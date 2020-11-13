وزير الخارجية المصري يزور البلاد غداً

أول النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية صباح أمس الخميس كلا من سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لدى الكويت مايكل دافنبورت وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات المميزة التي تربط الكويت بالبلدين في كل المجالات وعلى مختلف المستويات وبحث أطر تعزيز التعاون القائم في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. وعلمت «النهار» ان وزير الخارجية المصري سامح شكري سيزور الكويت غداً السبت وسيلتقي القيادة السياسية وكما سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.

والمتوقع ان يحمل شكري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيادة الكويتية، كما يتوقع ان تناقش الزيارة ملفين مهمين هما علاقة مصر مع اثيوبيا بسبب تعثر مفاوضات «سد النهضة» ومحاولة مصر حشد الجهود العربية للتأثير على الجانب الاثيوبي في هذا الملف، فضلا عن الازمة الخليجية وفق الموقف الكويتي الداعي لاستمرار الوساطة لحلحلة تلك الأزمة مع وجود تطورات جديدة بانتخاب ادارة جديدة في الولايات المتحدة.

اما بخصوص فتح المجال الجوي بين البلدين فالأمر راجع لتقديرات اللجنة الصحية. يشار الى ان السفير المصري لدى البلاد طارق القوني التقى بنائب وزير الخارجية خالد الجارالله اول من امس وناقش معه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

