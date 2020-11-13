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أول النهار

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إشادة دولية بالتعاون الكويتي - العراقي

سميرة فريمش
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الجمعة 13 نوفمبر 2020

رحب مجلس الأمن الدولي بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في قضية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وذلك بالاشارة الى اعادة رفات يعتقد انها لمواطنين كويتيين في منتصف ابريل الماضي، واشاد اعضاء مجلس الأمن باللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية الثلاثية التي عملت على تنفيذ القرار 2107 الخاص بالمفقودين الكويتيين وعودة الممتلكات الكويتية بما في ذلك المحفوظات الوطنية.
وأعرب اعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لحكومة العراق لما تبذله من جهود للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن.


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