الخبيزي: رفض ربط الإرهاب بالإسلام

أول النهار

عُقِدَت صباح امس الخميس أعمال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية المتعلقة بالحوار الاستراتيجي بين الكويت وجمهورية فرنسا على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وعن الجانب الفرنسي مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، كما شارك في الاجتماع سفير الكويت لدى الجمهورية الفرنسية سامي السليمان وسعادة سفيرة جمهورية فرنسا لدى البلاد آنا كلير لوجندر وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، حيث يشهد هذا العام الذكرى الـ 56 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا.

وجدد الخبيزي أثناء اللقاء تعازي الكويت لضحايا الحادثين الارهابيين في جمهورية فرنسا مع التأكيد بالوقت ذاته على رفض جميع أشكال الإساءة إلى الدين الإسلامي ومحاولة ربطه بالتطرف أو الإرهاب.

هذا وتتناول الجانبان التحديات الراهنة التي يعيشها العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كرونا المستجد (كوفيد – 19) وأهمية التعاون بين البلدين لتجاوز تلك التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذا الوباء، مع التأكيد في الوقت ذاته أهمية ضمان الوصول العادل للقاح والعلاج إلى جميع دول العالم. واستعرضا كذلك سبل تعزير التعاون الثنائي على مختلف الاصعدة وأهمية توثيق وتطويرالتعاون بين البلدين في جميع المجالات ومواصلة الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، وبحث إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين في الحوار الاستراتيجي القادم والإشادة بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها جولة المباحثات الثنائية التي عقدت بين الشيخ د. أحمد الناصر، وزير الخارجية ونظيره من الجانب الفرنسي جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بالكويت في شهر يوليو 2020.

وأشار الخبيزي بترحيب الوزارة بالجهود المبذولة من كلا الجانبين بإنشاء جمعية الصداقة الكويتية – الفرنسية والتي من شأنها أن تدفع نحوتعزيز الروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأكد على أهمية العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشدداً في الوقت ذاته على دور القطاع الخاص ورجال الاعمال والشركات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتطلع الكويت للاستفادة من خبرات كبرى الشركات الفرنسية في مختلف المجالات ومشاركتها في خطة التنمية الكويتية (NewKuwait 2035). وشدد الجانبان على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والعمل على انجاز الاتفاقيات التي مازالت تحت قيد الدراسة.

وتطرق الجانبان إلى التعاون في مجال الصحة وبحث إمكانية الاستفادة من خبرات الطواقم الطبية الفرنسية لتدريب الكوادر الكويتية بالإضافة لإمكانية افتتاح أفرع لمستشفيات فرنسية في الكويت.

وفيما يخص التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في تلك المجالات من خلال زيادة عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للجامعات الفرنسية وزيادة مشاريع البحث العلمي والتعاون الثقافي بين البلدين لفتح آفاق جديدة تعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين. وبحث الطرفان ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمني، حيث أكد الخبيزي عن تطلع الجانب الكويتي مواصلة العمل على تقوية علاقة الشراكة العسكرية مع جمهورية فرنسا وخاصة فيما يتعلق بمشاريع التسليح والتدريب العسكري وتبادل المعلومات والنظر في العروض المقدمة من قبل الجانب الفرنسي في هذه المجالات.

وتضمنت جولة المباحثات آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبالإضافة إلى استعراضهم لمواقف البلدين المتطابقة بشكل كبير حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناول الحديث أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في المحافل الدولية ودعم الجهود الرامية نحو تسوية الأزمات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار البناء.

