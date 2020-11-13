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«النهار» تكشف ملامح مقترح خطة استئناف رحلات الطيران المباشرة من الـ 34 دولة المحظورة

أجواء الكويت open أول ديسمبر

حسام رجب
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الجمعة 13 نوفمبر 2020

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، عن ان الجهات المختصة عرضت على مجلس الوزراء مقترح خطة متكاملة لفتح الاجواء وإعادة تشغيل الرحلات المباشرة مع الدول المحظورة،وفقاً لسياسات احترازية شديدة، تمنع أي تفش للوباء قد يخرج عن السيطرة الحالية، وحتى وصول اللقاح المرتقب من شركة فايزر.
وأوضحت المصادر أن هناك تقارباً كبيراً في وجهات النظر لفتح الأجواء أول ديسمبر المقبل للـ34 دولة المحظورة، ما لم تحدث انتكاسات عالمية على صعيد تفشي كورونا.
وقالت ان عملية الفتح لن تكون جماعية، بل سيتم تقسيم الدول المحظورة، على ثلاثة اقسام، تتوزع حسب تصنيفات عالية الخطورة وتلك ستكون بالمرحلة الاخيرة، ومتوسطة، ومنخفضة.
فيما سيتم أيضاً تقسيم القادمين لفئات حسب الحاجة، فالأولوية ستكون لموظفي وكوادر وزارة الصحة، والعاملين بالقضاء، والتدريس والمهن النادرة والمتخصصة.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن الجهات المختصة طلبت عدد الغرف الفندقية الجاهزة لاستقبال المتوقع حجرهم، قائلة إن ثلاثة الأسابيع المقبلة، سيتخللها تهيئة الفنادق وإعلامها بالإجراءات الضرورية للحجر، مع الاستفادة من خبراتها السابقة في حجر المواطنين. وكشفت عن ان استقبال العائدين من الدول المحظورة سيكون على كلفة القادمين بالكامل، عبر باكيدج يتحملونه بدءاً من السفر من النقطة الأولى وحتى الوصول والخروج من الحجر، شاملة فحوصات بالمطار، وفحص بعد اسبوع من الحجر الفندقي، وفي حال كانت النتيجة سلبية يكمل اسبوعاً اَخر حجراً منزلياً، والإيجابي يستكمل دورته مؤسسياً. وشددت المصادر على اتخاذ كل الاحترازات الصحية حفاظا على صحة المسافرين، منوهة الى أن الـpcr الزامي من جهات معتمدة بالخارج لدى وزارة الصحة للقادمين.
وكان وزير الصحة أحاط مجلس الوزراء علماً بالوضع الصحي في البلاد، مشدداً على ضرورة الالتزام بحظر التجمعات وتعديل التشريعات بهدف فرض غرامات مالية فورية على عدم الالتزام بارتداء كمام الوجه الواقي وتكثيف الحملات الإعلامية بأشكالها المختلفة لزيادة الوعي المجتمعي.


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