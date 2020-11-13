لا عودة لمقاعد الدراسة قبل اللقاح

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فيما رفضت وزارة الصحة، توجه وزارة التربية نحو عقد الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية، علمت النهار من مصادرها ان وزير الصحة رفض رفضا مطلقا عقد الاختبارات الورقية في ظل الارقام اليومية التي ترصدها الوزارة للمصابين بفيروس كورونا، وبالتالي فان الاختبارات الالكترونية هي الخيار الوحيد لوزارة التربية لتقييم مستوى المتعلمين.

واكدت المصادر ان قرار رفض الاختبارات الورقية وضع التربية في مأزق لاسيما انها قطعت شوطا كبيرا بشأن الاستعداد للاختبارات الورقية وتقليص المناهج بنسبة 25%، فضلا عن خطة الاستعداد لاستقبال الطلبة في المدارس وآلية توزيعهم على الفصول بما يتوافق مع الاشتراطات الوقائية الصحية المعتمدة بالدولة.

ولفتت الى ان التواجيه الفنية بذلت جهودا مضاعفة خلال الفترة الماضية لمواكبة المستجدات الطارئة وتطبيق نظام التعلم عن بعد، غير انهم سيعودون الى المربع الاول بعد قرار الصحة رفض الاختبارات الورقية بتطبيق آلية التقييم التقديرية للدرجات.

وكانت الصحة رفضت طلب وزارة التربية، اقامة اختبارات ورقية لجميع المراحل الدراسية، واكد وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، في كتاب الى وزارة التربية، ضرورة ان تكون امتحانات الطلبة عبر نظام اون لاين، لحين توافر التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا.

وقال: نظرا لتداعيات الوضع الصحي الوبائي، وانتشار فيروس كورونا وتضافر جهود جميع الجهات والأفراد للحد من آثاره ومخاطره، يرجى الاحاطة بأن وزارة الصحة من منطلق التعاون والحرص على الأمن الصحي بالبلاد ترى بأن تكون امتحانات الطلبة في جميع المراحل الدراسية في الفترة الحالية عن بعد بنظام الـ اونلاين وذلك حتى يستقر الوضع الصحي في البلاد ولحين توافر التطعيمات اللازمة لمرض 19-COVID