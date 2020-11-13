«الديوان»: إلغاء مدد التأخير في تقييم أداء الموظفين

الأولى

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً بشأن إلغاء البند الخاص بمدد التأخير في تقييم أداء موظفي الجهات الحكومية لعام 2020 واستبداله ببند مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

وأشار الديوان في تعميمه إلى أن الإجراء يأتي بسبب وقف العمل بنظام البصمة لاثبات الحضور والانصراف لموظفي الدولة احترازياً نظراً لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه اصدر تعميماً سابقا يقضي بتمديد وقف العمل بنظام البصمة حتى إشعار آخر ما ترتب عليه صعوبة حساب مدد التأخير.

ولفت الديوان إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتقييم الأداء حدد الاكتفاء بالحضور والانصراف كإثبات لمدى الالتزام بالدوام الرسمي فقط دون حساب التأخيرات وذلك في حالات الموظفين الذين تقرر اعفاؤهم من البصمة.

الجدير بالذكر ان نسب مدد التأخير للموظفين تمثل 20% من إجمالي نسبة التقييم.

