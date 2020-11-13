«الكشاتة»: قبل لا تخالفونا وفروا الحاويات

الأولى

أثارت ظاهرة الكشتات لغطا كبيرا بين المواطنين، خاصة انها اصبحت المتنفس الوحيد للعوائل وفئة الشباب وكل الراغبين في الخروج لقضاء وقت ممتع في المناطق البرية.

الظاهرة تتمثل في تفشي القاء المخلفات في الكثير من الأماكن البرية حتى اصبح الامر مقلقا لمسؤولي البلدية والبيئة، حيث عبر عدد من «الكشاتة» عن استيائهم من تهديدهم بتحرير مخالفات ضدهم على الرغم من عدم توفير حاويات القمامة في المناطق التي تشهد اكتظاظا لهواة «الكشتة».

وفي هذا الشأن اكدت عضو لجنة البيئة في المجلس البلدي مها البغلي ان ظاهرة النفايات التي تلقى في المناطق البرية من خلال كشتات المواطنين لاتليق بصورة المجتمع الكويتي وتستحق الوقفة لاستئصالها قبل ان تتزايد، لافتة الى ان بعض العوائل تترك نفاياتها في البر، متساءلة هل يعتقد من يقوم بهذه الأعمال ان النفايات ستتبخر؟ ام يعتقد ان شركات النظافة ستغطي البر كله؟ هذا شيء غير منطقي.

وقالت: شاهدنا في الاسابيع الماضية اقبال الناس على الكشتات في بر الصبية مع تفشي مرض كورونا واغلاق كل الاماكن الترفيهية ووقف الرحلات الجوية حبث اصبح البر هو المتنفس الوحيد للعائلات سواء في الصبية او بعض الشواطئ لكن مشكلتنا تكمن في عدم تنظيف المكان من قبل المواطنين.

ولفتت الى انها طالبت البلدية بان توفر حاويات في بر الصبية وتزيدها في الشواطىء البحرية ووعدونا بان يوفروها في اقرب وقت وسأضع عشرة خطوط تحت كلمة اقرب وقت.

وطالبت البغلي بان يكون الكل مسوؤلا وان يجمع النفايات ولا يتركها في البر بل يأخذها معه ويضعها في اقرب حاوية.

بدورها قالت مديرة ادارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم: يجب على كل من يرتاد المناطق البرية سواء بقصد الكشتات او لأي غرض آخر وكذلك الجهات المعنية التي تقوم بأي انشطة بالبيئة البرية، الالتزام بالاشتراطات والضوابط حيث يحظر احداث اي تغيير في الخصائص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية او اي نوع من انواع التدهور او التلوث للتربة وبأي مكون من مكونات البيئة البرية.

وطالبت بحظر القاء كل انواع النفايات او ردمها او حرقها في البيئة البرية مع ضرورة وضعها بالأماكن المحددة لها والتزام جميع انواع المركبات بالتقيد بالسير على خطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة مسافة لا تقل عن 500 متر والابتعاد عن مناطق ومنشآت الخدمات العامة (الهاتف - الكهرباء - محطات الوقود)، وأي مشاريع اخرى للدولة بمسافة لا تقل عن کيلومتر والابتعاد عن مواقع مرادم النفايات والمنشآت النفطية والمنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن كيلومترين وعن حدود المحميات الطبيعية والمناطق ذات البينات الحساسة مسافة لا تقل عن 500 م.