هاشم: إعادة النظر في مشاريع القطاع النفطي ونفقاته

الأولى

كشف الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول هاشم هاشم،عن أن جائحة كورونا جعلت المؤسسة وشركاتها التابعة تعيد النظر في المشاريع والإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء للوصول تدريجياً إلى الأهداف الاستراتيجية حتى 2040.

وبين هاشم أن هذا التوجه يأتي للتكيف مع المستجدات العالمية والإقليمية التي أفرزتها الجائحة، والتي دفعت شركات النفط والطاقة العالمية لمواكبة المتغيرات السلبية في ديناميكية أسواق النفط العالمية.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير منظمة الأوبك لشهر أكتوبر عن خفض الكويت لانتاجها النفطي لشهر اكتوبر بواقع 6 آلاف برميل ليصل إلى 2.286 مليون برميل يومياً مقابل 2.292 مليون بنهاية سبتمبر الماضي.